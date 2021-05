Malijski vojaki pridržali in odstavili začasnega predsednika in premierja

Bamako, 25. maja - Nezadovoljni malijski vojaki so v ponedeljek zvečer začasnega predsednika države Baha Ndawa in začasnega premierja Moctarja Ouaneja pridržali v vojaškem oporišču na obrobju Bamaka. Začasni podpredsednik države Assimi Goita je danes sporočil, da so Ndawa in Ouaneja razrešili s položajev. Mednarodna skupnost je pred tem zahtevala njuno izpustitev.