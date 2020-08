Predsednik Malija odstopil, vojska obljublja tranzicijo in volitve

Bamako, 19. avgusta - Vodje vojaškega udara v Maliju, ki so v torek zajeli tamkajšnjega predsednika Ibrahima Boubacarja Keito in ga ponoči prisilili v odstop, so danes obljubili, da bodo izvedli politično tranzicijo in "v razumnem času" pripravili volitve. Mednarodna skupnost je ob dogajanju v tej nemirni afriški državi zaskrbljena, danes bo o tem razpravljal VS ZN.