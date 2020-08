Varnostni svet ZN pozval upornike v Maliju k vrnitvi v vojašnice

New York, 19. avgusta - Varnostni svet ZN je soglasno pozval upornike v afriški državi Mali, naj se brez odlašanja vrnejo v vojašnice in izpustijo zajete državne uradnike, vključno s predsednikom države Ibrahimom Keitajem. Varnostni svet je prav tako poudaril nujno potrebo po obnovi vladavine prava in vrnitve k ustavnemu redu.