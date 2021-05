Avstralija ob umiku vojakov zapira tudi veleposlaništvo v Afganistanu

Canberra/Kabul, 25. maja - Avstralija je danes sporočila, da bo še ta teden zaprla svoje veleposlaništvo v Afganistanu, saj so ob umiku tujih sil iz države varnostne razmere tam vse bolj negotove. Afganistansko zunanje ministrstvo in talibani so v odzivu zagotovili, da bodo poskrbeli za varnost diplomatskih misij v državi.