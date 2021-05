Voditelji EU pred začetkom zasedanja ostro do Belorusije, v zraku sankcije

Bruselj, 24. maja - Po preusmeritvi letala Ryanair in aretaciji beloruskega opozicijskega novinarja Romana Protaseviča se ob začetku dvodnevnega izrednega zasedanja voditeljev EU v Bruslju vrstijo obsodbe dogodka. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel ga je označil za mednarodni škandal in dejal, da so sankcije proti Belorusiji na mizi.