Minsk zavrača očitke glede preusmeritve letala z opozicijskim novinarjem

Minsk, 24. maja - Beloruske oblasti so danes kot neutemeljene zavrnile očitke glede preusmeritve Ryanairovega letala, na katerem je bil opozicijski novinar Roman Protasevič. Zahod so obtožile politizacije in izrazile pripravljenost na mednarodno preiskavo. K tej so pozvali tudi v Moskvi. Nekatere evropske letalske družbe se medtem že izogibajo letom nad Belorusijo.