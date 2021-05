Evropski poslanci pozivajo k odločnemu ukrepanju proti beloruskemu režimu

Bruselj, 24. maja - Poslanci Evropskega parlamenta iz različnih političnih skupin so po nedeljski preusmeritvi Ryanairovega letala v Minsk in aretaciji opozicijskega novinarja Romana Protaseviča pozvali Bruselj, naj ustavi lete nad beloruskim zračnim prostorom ter vse zračne povezave med EU in Belorusijo in začne popolno preiskavo kršitve mednarodnih letalskih pravil.