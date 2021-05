Obsodbe ravnanja beloruskih oblasti v zvezi z Ryanairovim letalom tudi iz Slovenije

Ljubljana, 24. maja - Obsodbe ravnanja beloruskih oblasti, ki so v nedeljo letalo irske letalske družbe Ryanair preusmerile v Minsk, da bi aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča, prihajajo tudi iz Slovenije. Obsodili so jih predsednik republike Borut Pahor, premier Janez Janša in zunanje ministrstvo.