Vrstijo se pozivi k izpustitvi aretiranega beloruskega blogerja

Bruselj/Washington/Vilnius/Ljubljana, 24. maja - Iz Evrope in ZDA se vrstijo pozivi k izpustitvi beloruskega opozicijskega blogerja Romana Protaseviča, ki so ga v nedeljo aretirali v Belorusiji, potem ko so Ryanairovo letalo z njim na krovu beloruske oblasti prisilile k pristanku v Minsku. Pozivajo tudi k preiskavi preusmeritve letala, ki je v nedeljo zvečer sicer že pristalo v Litvi.