EU na pogovor poklicala beloruskega veleposlanika

Bruselj, 24. maja - Evropska unija je na pogovor poklicala beloruskega veleposlanika pri EU, na katerem so obsodili nedeljsko preusmeritev Ryanairovega letala in aretacijo opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Na pogovor sta beloruskega veleposlanika poklicali tudi zunanji ministrstvi Belgije in Češke.