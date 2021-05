Zaloge krvi na spodnjih mejah, krvodajalci so lahko tudi prebolevniki in cepljeni proti covidu-19

Ljubljana, 24. maja - Trenutno so zaloge krvi v Sloveniji na spodnjih mejah, saj zdravstveni sistem prehaja v normalno delovanje in se potrebe po krvi povečujejo, so za STA pojasnili na zavodu za transfuzijsko medicino. Posameznik lahko daruje kri štiri tedne po tem, ko preboli covid-19, cepljeni proti covidu-19 pa že dan po cepljenju, so dodali.