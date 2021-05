Po 31 letih od imenovanja se bo sestala prva slovenska demokratično izvoljena vlada

Ljubljana, 22. maja - Mineva 31 let, ko je bila v takratni skupščini potrjena Demosova vlada, ki je Slovenijo vodila po prvih demokratičnih volitvah aprila 1990. Izpeljala je osamosvojitev in začrtala temelje za razvoj države. Ob tej priložnosti in ob 30-letnici samostojnosti se bo osamosvojitvena vlada srečala na Brdu pri Kranju. Slavnostni govornik bo Lojze Peterle.