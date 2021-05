Večer o svobodi (22. 5.)

Maribor, 21. maja - Rok Kajzer v komentarju Zastave naše svobode piše o svobodi, trideset let od takrat, ko so oklepna vozila JLA obkolila 710. učni center TO v Pekrah. Po svoje je članstvo v EU logično nadaljevanje Peker, saj lahko med evropske integracije in svobodo brez težav potegnemo enačaj. Svoboda pa je najvišja človeška in civilizacijska vrednota, meni avtor.