Delo o gostovanju Gira v Sloveniji (22. 5.)

Ljubljana, 21. maja - Miha Hočevar v komentarju Dobrodošli v slovenski Toskani piše o gostovanju Gira v Sloveniji. Giro bo četrtič gostoval v samostojni Sloveniji, tokrat prihaja v Novo Gorico in Goriška brda. Avtor meni, da so goriški in briški prireditelji zadeli pri razmerju med učinkom in ceno, saj bo najzanimivejši del etape potekal v Sloveniji.