Mladina o odgovornosti poslancev DeSUS in SMC (21. 5.)

Ljubljana, 21. maja - Grega Repovž v komentarju Pismo trem poslancem piše o poslancih DeSUS in SMC ter se sprašuje, ali ti intimno podpirajo to, kar počne vlada Janeza Janše, ali pa gre za ljudi, ki so se v neki točki ujeli v splet okoliščin. Kot še izpostavlja avtor, prihodnost države sloni na odločitvah teh poslancev, ali bodo vladi še naprej izražali podporo.