Digitalno zeleno potrdilo predvidoma na voljo najpozneje konec junija

Ljubljana, 21. maja - Vlada se je na dopisni seji seznanila s povzetkom aktivnosti glede izdaje digitalnega zelenega potrdila o cepljenju, testiranju in prebolevnosti. Potrdilo bo dostopno preko portala zVEM, in sicer pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali digitalnim potrdilom. Kot napovedujejo v vladi, bo rešitev izdelana najpozneje do konca junija.