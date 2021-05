Sprošča se sejemska dejavnost in omejitev oseb v zaprtih prostorih

Ljubljana, 20. maja - Vlada je danes na dopisni seji sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki bo veljal od 24. do 30. maja, z njim pa se sprošča sejemska dejavnost pod pogojem testiranja zaposlenih. Poleg tega bo v zaprtih prostorih dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov, so sporočili po seji vlade.