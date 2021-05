Evropski parlament in članice EU dosegli dogovor o covidnem potrdilu

Bruselj, 20. maja - Evropski parlament in države članice EU so danes dosegli dogovor o covidnem potrdilu, ki naj bi čez poletje olajšal potovanja po Evropi. T. i. zeleno potrdilo bodo lahko dobili vsi prebivalci EU, ki so cepljeni proti covidu-19 ali so preboleli to bolezen ali pa imajo negativen izvid testa.