V prihodnjem tednu predvidoma covidnih bolnikov ne bodo več zdravili na Ptuju in Jesenicah

Ljubljana, 20. maja - Splošne bolnišnice Trbovlje, Izola in Brežice zaradi izboljšanja epidemiološkega stanja v državi niso več covidne bolnišnice, torej v njih več ne sprejemajo covidnih bolnikov, jih pa preusmerjajo v druge bolnišnice. V prihodnjem tednu pa predvidoma ne bosta več covidni bolnišnici na Ptuju in Jesenicah, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.