V Ajdovščini na prvem množičnem cepljenju okrog 1400 cepljenih

Ajdovščina, 20. maja - V Ajdovščini so v organizaciji tamkajšnjega zdravstvenega doma in občinskega štaba civilne zaščite Ajdovščina pripravili prvo množično cepljenje zainteresiranih. Udeležilo se ga je okrog 1400 občanov in tistih, ki so zaposleni v ajdovskih in vipavskih podjetjih. Cepili bodo še v petek, množično cepljenje pa bodo ponovili prihodnji konec tedna.