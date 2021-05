Kabul, 20. maja - Talibani so v provinci Laghman na vzhodu Afganistana zavzeli še eno okrožje. Skupno so talibani ta mesec zavzeli že tri okrožja v državi. Provinca Laghman je v zadnjih dneh prizorišče hudih spopadov med afganistanskimi varnostnimi silami in talibani.