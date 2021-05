Slovenski vojaki naj bi se iz Afganistana umaknili do konca avgusta

Ljubljana, 19. maja - Vlada je na današnji seji sprejela namero o koncu sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu skladno z dogovorjeno zavezniško časovnico oziroma najkasneje do konca avgusta, so danes sporočili po seji vlade. Z namero bo vlada seznanila odbora državnega zbora za obrambo in zunanjo politiko.