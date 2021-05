Združenje občin s Poklukarjem o težavah primarnega zdravstva in spopadanju z epidemijo

Ljubljana, 19. maja - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so gostili ministra za zdravje Janeza Poklukarja, s katerim so med drugim razpravljali o težavah občin pri zagotavljanju osnovne zdravstvene in dolgotrajne oskrbe, vlaganjih v primarno zdravstvo in o aktualnih razmerah pri spopadanju z epidemijo covida-19, so sporočili iz združenja.