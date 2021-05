Nadgradnji železniškega vozlišča Pragersko izdano gradbeno dovoljenje

Pragersko, 19. maja - Potem ko so na direkciji za infrastrukturo gradbeno dovoljenje za projekt ureditve vozlišča in železniške postaje v Pragerskem pričakovali že marca, ko je bil potrjen evropski denar, je bilo to v torek vendarle izdano. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal, da bodo z deli pričeli nemudoma.