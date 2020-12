Ob prelomu leta: Nekateri železniški projekti dobivajo pospešek

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 18. decembra - Z več predvidenimi sredstvi za infrastrukturne naložbe so pospešek dobili tudi nekateri železniški projekti v državi. Obnovljenih je bilo več prog, v načrtu so nove nadgradnje, po tirih so zapeljali novi vlaki, storjen je bil nov korak pri uresničevanju Emonike. Zapletov pa ni manjkalo pri največjem infrastrukturnem projektu v državi, drugem tiru.