Direkcija pravočasno oddala dopolnjeno vlogo za projekt Pragersko

Pragersko, 7. junija - Direkcija za infrastrukturo je izpolnila obljubo in do sredine maja oddala dopolnjeno vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za evropsko sofinancirani projekt ureditve vozlišča in železniške postaje v Pragerskem. Na Agenciji za okolje so za STA potrdili, da so vlogo prejeli 18. maja, ali je primerno dopolnjena, pa še preverjajo.