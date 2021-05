Nad e-testiranjem navdušeni tako učenci 6. kot tudi 9. razreda

Ljubljana, 18. maja - Državni izpitni center je konec marca na osnovnih šolah izvedel pilotno e-testiranje za učence 6. in 9. razreda, s katerim so želeli po spomladanskem zaključku pouka na daljavo med drugim pridobiti informacije, kako so učenci usposobljeni za uporabo računalnika pri reševanju testov. Kot so sporočili iz centra, so bili nad e-testiranjem navdušeni.