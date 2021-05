Slovenija v treh desetletjih v mednarodni areni od zgodbe o uspehu do 180-stopinjskega obrata

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 24. maja - Letos bodo minila tri desetletja od prvih mednarodnih priznanj samostojne Slovenije. Odgovor na vprašanje po položaju Slovenije v mednarodni areni 30 let po priznanju po besedah profesorice mednarodnih odnosov Petre Roter ni enoznačen, potrebna pa je razdelitev na tri obdobja, od zgodbe o uspehu do zapisnikarice in 180-stopinjskega obrata.