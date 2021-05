Evropska sredstva za kolesarski povezavi v občinah Tolmin, Radlje ob Dravi in Podvleka

Tolmin/Radlje ob Dravi/Podvelka, 18. maja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekta kolesarskih povezav Tolmin-Modrej in Vas-Brezno v okviru dravske kolesarske povezave na območju občin Radlje ob Dravi in Podvelka. Skupno bo Evropski sklad za regionalni razvoj zanju prispeval okoli 3,1 milijona evrov.