Odobrena evropska sredstva za kolesarske povezave na Koroškem in v Pomurju

Ljubljana/Muta, 7. maja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za tri projekte ureditve kolesarskih povezav. Eden je v občinah Muta in Vuzenica, druga dva sta v več občinah v Pomurju. Skupna vrednost vseh treh projektov je 2,7 milijona evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.