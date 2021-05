Odobrena evropska sredstva za šest kolesarskih stez v devetih pomurskih občinah

Ljubljana, 10. maja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v zadnjih dveh mesecih odobrila evropska sredstva za šest projektov gradnje kolesarskih povezav v Pomurju. Gre za nove kolesarske steze v občinah Gornja Radgona, Beltinci, Črenšovci, Apače, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava in Velika Polana, so sporočili.