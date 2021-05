Janša z Merklovo o pandemiji in predsedovanju EU

Ljubljana/Berlin, 17. maja - Premier Janez Janša je danes prek videokonference z nemško kanclerko Angelo Merkel govoril o pandemiji covida-19 in cepljenju proti tej bolezni. Spregovorila sta tudi o slovenskem predsedovanju Svetu Evropske unije, konferenci o prihodnosti Evrope in Zahodnem Balkanu, so navedli v kabinetih obeh predsednikov vlad.