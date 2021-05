Ema: Pfizerjevo cepivo se lahko en mesec shranjuje v hladilniku

Amsterdam, 17. maja - Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes sporočila, da je mogoče cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech, v običajnem hladilniku hraniti tudi en mesec. Doslej so ga lahko na temperaturi od dve do osem stopinj Celzija hranili samo pet dni. Ta odločitev bo močno vplivala na načrtovanje cepljenja, so zapisali.