Vlada predlaga podelitev spominske medalje za zasluge ob 30-letnici samostojne Slovenije

Ljubljana, 17. maja - Vlada ob 30-letnici samostojne in neodvisne države predlaga sprejem odloka o spominski medalji. Za zasluge bi jo podelili vsem živečim, ki so sodelovali v pripravah, razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1991 in imajo do konca letošnjega leta priznan status vojnega veterana, je razvidno iz vladnih gradiv v obravnavi.