Frontex: V prvih štirih mesecih več nezakonitih prehodov zunanjih meja EU

Bruselj, 17. maja - V prvih štirih mesecih letošnjega leta so na zunanjih mejah Evropske unije zabeležili 36.100 nezakonitih prehodov, kar je za približno tretjino več kot v enakem obdobju lani, je danes sporočila evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex. Največ nezakonitih prehodov so zabeležili na Zahodnem Balkanu in v osrednjem Sredozemlju.