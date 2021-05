Logarjeva: Trendi so ugodni, a tretjina hospitaliziranih na intenzivni negi

Ljubljana, 17. maja - Čeprav so trendi števila okuženih in novih sprejemov v bolnišnice ugodni, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar opozarja, da je trenutno v enotah za intenzivno zdravljenje več kot tretjina vseh bolnikov, ki jih v bolnišnicah zdravijo zaradi covida-19. Večina je starejših od 50 let, ki bi že lahko bili cepljeni.