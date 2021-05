V Avstriji ob treh milijonih cepljenih v šolah znova vsi dijaki

Dunaj, 17. maja - V Avstriji je vsaj prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo že tri milijone ljudi. Do junija bodo cepljeni vsi, ki bodo to želeli, zatrjujejo oblasti na Dunaju. V Avstriji se sicer nadaljuje postopno odpiranje javnega življenja. Med drugim so se danes v šolske klopi vrnili vsi dijaki, saj pouk znova poteka v živo za vse vseh pet dni v tednu.