V nedeljo potrdili 113 okužb s koronavirusom, umrli trije covidni bolniki

Ljubljana, 17. maja - V nedeljo so ob 1504 PCR testih potrdili 113 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil tako 7,5-odstoten. V bolnišnicah zdravijo 407 covidnih bolnikov, od tega jih 121 potrebuje intenzivno nego. Umrli so trije bolniki covidom-19, v domačo oskrbo so odpustili osem oseb. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je padlo na 444.