Katalonski separatisti dosegli dogovor o vladni koaliciji

Barcelona, 17. maja - V španski Kataloniji sta največji separatistični stranki več kot tri mesece po regionalnih volitvah vendarle dosegli načelen dogovor o oblikovanju koalicijske vlade. To so po poročanju katalonskih medijev danes sporočili predstavniki leve stranke ERC in liberalno-konservativne stranke JxCat. Novi predsednik naj bi postal Pere Aragones iz ERC.