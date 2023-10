V Barceloni množični protest proti amnestiji za katalonske separatiste

Barcelona, 8. oktobra - V Barceloni se je danes zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti amnestiji za katalonske separatiste, ki jo podpira španska levica. Demonstranti so s španskimi in katalonskimi zastavami korakali skozi središče katalonske prestolnice pod geslom Ne v mojem imenu: ne amnestija ne samoodločba.