Katalonsko evropsko poslanko pridržali ob vrnitvi v Španijo

Barcelona, 29. marca - Ob vrnitvi v Španijo je policija v torek pridržala evropsko poslanko in katalonsko separatistko Claro Ponsati. V Španijo se je vrnila prvič po petih letih, policisti pa so jo aretirali v Barceloni, ko se je na ulicah glavnega katalonskega mesta sestala s privrženci. Po poročanju španskih medijev so jo po petih urah izpustili.