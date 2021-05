Simona Vidmar za STA: Tema EKO 8 danes bolj aktualna kot kadarkoli

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 22. maja - Mednarodni trienale umetnost in okolje EKO 8 predstavlja sodobne umetniške prakse, povezane z aktualnimi okoljskimi izzivi. "Danes je bienalov in trienalov ogromno, samo nekateri pa se lahko pohvalijo s tradicijo 40 let in s temo, ki je danes bolj aktualna kot kadarkoli," je za STA povedala vodja projekta Simona Vidmar.