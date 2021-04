EKO 8 v Mariboru kot Pismo za prihodnost

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 25. aprila - Umetnostna galerija Maribor (UGM) uresničuje napoved ponovnega zagona mednarodnega trienala umetnost in okolje, ki je bil nazadnje izveden pred 15 leti. V prostorih nekdanje Mariborske tekstilne tovarne (MTT) bo med 21. majem in 18. julijem trienale EKO 8, ki ga je umetniški vodja in kustos Alessandro Vincentelli naslovil Pismo za prihodnost.