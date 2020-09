V nekdanji mariborski tovarni dnevi zaganjanja trienala umetnost in okolje

Maribor, 16. septembra - Umetnostna galerija Maribor (UGM) v nekdanji tekstilni tovarni MTT napoveduje ponovni zagon Mednarodnega trienala umetnost in okolje, ki bo svoja vrata odprl pomladi 2021. Kot pokušino bodo te dni tam priredili Dneve zaganjanja EKO 8, med katerimi bodo med drugim predstavili umetniškega vodjo trienala in gostili konferenco Umetnost in mesto.