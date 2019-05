Na Loškem iščejo dodaten prostor za obrtne cone

Škofja Loka, 19. maja - Škofjeloško območje, ki velja za eno od gospodarsko najbolj razvitih v državi, bo v naslednjih dneh znova v znamenju tradicionalnega tedna obrti in podjetništva. Ob vrsti posvetov in delavnic prireditev ponuja tudi priložnost za odpiranje aktualnih tem, kot so pomanjkanje delovne sile in zagotavljanje novih con za gospodarsko rast.