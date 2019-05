Na Škofjeloškem izpostavljajo povezovanje šolstva in podjetništva

Škofja Loka, 22. maja - V okviru tradicionalnega Tedna obrti in podjetništva na Loškem bodo danes odprli razstavo izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja Loka ter fotografsko razstavo obrtnikov in podjetnikov. Vsakoletni dogodek priča o uspešnem povezovanju šolstva in gospodarstva na Škofjeloškem, ki velja tudi za primer dobre prakse na področju vajeništva.