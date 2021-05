Od danes na prireditvah in shodih dovoljeno zbiranje do 50 oseb

Ljubljana, 15. maja - Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih je od danes dovoljeno zbiranje do 50 oseb, medtem ko se jih je doslej lahko zbralo največ deset. Tisti, ki so ob vstopu v državo napoteni v karanteno, pa lahko to znova prekinejo po petih dneh s predložitvijo negativnega izvida testa na novi koronavirus.