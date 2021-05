Večina prijavljenih neželenih učinkov po cepljenju splošne težave in bolečina na mestu vboda

Ljubljana, 14. maja - Na NIJZ so od začetka cepljenja proti covidu-19 do vključno 9. maja v register neželenih učinkov prejeli 2585 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in BioNTecha, 103 po cepljenju z Moderno, 1985 po cepljenju z AstraZeneco in eno prijavo po cepivu Johnson & Johnson. V veliki večini gre za splošne težave in bolečine na mestu vboda.