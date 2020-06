Teden slepih v znamenju ozaveščanja videčih o vsakodnevnih potrebah slepih in slabovidnih

Ljubljana, 1. junija - Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih, katerega glavni namen je ozaveščanje videčih o vsakodnevnih potrebah in težavah slepih in slabovidnih. Ker letos zveza praznuje 100-letnico delovanja, so pripravili poseben program, ki bo zaradi novega koronavirusa potekal predvsem na spletu, so sporočili iz zveze društev slepih in slabovidnih.