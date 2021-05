Vlada dvignila omejitev zbiranja na 50 ljudi

Brdo pri Kranju, 12. maja - Vlada je danes spremenila določbe o omejitvi zbiranja ljudi zaradi epidemije covida-19. Kot je za STA potrdil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, so jo z 10 dvignili na 50. Z več odloki pa je vlada tudi opredelila obisk športnih, kulturnih in drugih prireditev, in sicer pri 50 odstotkih sedišč za cepljene, testirane in prebolevnike.